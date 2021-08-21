В России выявили еще 21 000 случаев коронавируса

В России выявлена 21 000 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Teleram-канале.

За прошедшие сутки вылечились 20 647 человек, скончались 797.

Наибольшее число подтвержденных случаев инфицирования оказалось в Москве (1 852), Петербурге (1 665), Московской (1 119), Свердловской (519) и Нижегородской (502) областях.

Всего в России коронавирус был зафиксирован у 6 726 523 человек, выздоровели 6 004 052, умерли 175 282.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что свыше 43 млн человек в стране на сегодняшний день прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.