В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с холерой в России

В России в настоящий момент фиксируются единичные завозные случаи холеры. Об этом заявили представители Роспотребнадзора на официальном сайте.

«Предпринимаемые Роспотребнадзором меры позволяют оперативно выявлять случаи холеры, которые в настоящее время являются завозными и единичными. Но не стоит забывать и о том, что завозные единичные заболевания могут служить толчком для эпидемической вспышки», — уточнили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе обратили внимание, что холера представляет собой опасную болезнь, провоцирующую холерные вибрионы. При это холера может возникнуть, когда попадает в организм возбудителя с зараженными пищевыми продуктами или водой.

Как объяснили в ведомстве, послужить источниками инфекции могут сырые или не прошедшие тепловую обработку морепродукты. Еще привести к заражению способны овощи и фрукты, инфицированные в ходе хранения или готовки.

Заразиться холерой есть вероятность как у детей, так и у взрослых.

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