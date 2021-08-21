Гинцбург призвал студентов вакцинироваться от COVID-19 перед учебой

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал студентов страны привиться против коронавирусной инфекции до начала нового учебного года. Об этом сообщает ТАСС.

«Обязательно надо вакцинироваться, это поможет избежать вспышек», — уточнил Гинцбург.

По словам главы учреждения, в коллективе, где очень много молодых людей, стоит соблюдать меры предосторожности.

«В коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой, общаются в аудиториях, где много людей сразу присутствуют и дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов, вакцинация просто необходима», — обратил внимание он.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее Центр имени Гамалеи заявил о готовности начать клинические испытания назальной вакцины.