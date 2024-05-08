Депутат Рады уличил ВСУ во вранье о мобилизации

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу заявил, что в ВСУ соврали о праве мобилизованного гражданина страны выбрать себе подразделение в украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Говорят, что можно прийти и выбрать, где служить. Это на самом деле вранье, потому что мало случаев, когда этого придерживаются», — сказал парламентарий.

По его словам, ему известны случаи, когда мобилизованного берут на одну должность, а потом переводят на другую.

Как отметил политик, для обеспечения механизма, который декларируется, необходимо заранее предусматривать это в контракте, не мобилизовать, а набирать на контрактной основе и указывать подразделение в документах.

6 мая депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что власти Украины срывают мобилизацию в стране, ужесточая ее.

В декабре 2023 года начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо говорил, что мобилизованные украинцы смогут выбрать подразделение, в котором они будут служить, исходя из их рабочей специальности.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.