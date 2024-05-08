Минобороны РФ назвало количество уничтоженных ракет ATACMS за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили более 10 беспилотников, три авиабомбы и одну оперативно-тактическую ракету, которые были выпущены Вооруженными силами Украины. Об этом сообщается в официальном Telgram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, за 24 часа российские зенитно-ракетные комплексы перехватили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, три французские управляемые авиабомбы Hammer и одну американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS.

8 мая российские солдаты взяли под свой контроль населенный пункт Кисловка, который расположен на территории Харьковской области.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Россия нанесла удары в городе Стрый Львовской области в район военного аэродрома, который готовили для приема западных истребителей F-16.

Ранее российская авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS.