В Чечне открыли выставку «хваленой натовской» военной техники

В столице Чечни, городе Грозном, открыли выставку трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченной в ходе военной операции на Украине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Военную технику разместили на центральной площади Грозного под открытым небом. В ролике, опубликованном Кадыровым, показаны бронемашины из США, Великобритании и производства Украины, а также разные предметы вооружения.

По словам главы Чечни, выставка приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, а все образцы были захвачены чеченскими бойцами.

«Уважаемые туристы, прибывающие к нам из разных точек мира, смогут своими глазами увидеть в Грозном хваленую натовскую технику, которую в прекрасной сохранности доставили наши бойцы», — добавил Кадыров.

В публикации уточняется, что выставка доступна для свободного посещения всем жителям и гостям республики.

1 мая выставка трофейной техники ВСУ была открыта на Поклонной горе в Москве. Под открытым небом представлены в том числе немецкий и американский танки Leopard 2 и Abrams, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры и иные виды вооружений.

Ранее Кадыров высказался о значении Одессы и Харькова для России в ходе СВО.