Россиян предупредили, что с укусами комаров может передаваться ряд инфекций

В Роспотребнадзоре предупредили, что ряд инфекций, среди которых, дирофилярия, японский энцефалит, лихорадка Западного Нила, могут передаться с укусом комаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей надзорного ведомства.

Речь идет об инфекциях, характерных для России.

«Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных для Российской Федерации болезней — туляремии, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), японского энцефалита, лихорадок, вызываемых вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита...», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Через укус комаров могут передаться и малярия, лихорадки денге, а также некоторые энцефалиты.

В конце прошлого года на юге России заметили смертельно опасных пауков. В регионе заметили прирост численности пауков-каракуртов, ранее обитавших только на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива.