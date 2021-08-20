Талибы* убили родственника журналиста DW

Боевики террористического движения «Талибан» (организация запрещена в России) на западе Афганистана убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста Deutsche Welle (DW). Об этом сообщило руководство медиакомпании.

По данным СМИ, талибы искал журналиста, который в данный момент уже находится в Германии. Другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас им приходится скрываться от преследователей, уточнили в медиахолдинге.

Генеральный директор DW Петер Лимбург осудил это преступление и призвал правительство ФРГ к решительным действиям. По его словам, убийство родственника одного из сотрудников медиакомпании «Талибаном» говорит о том, насколько опасно сейчас журналистам и членам их семей находиться в Афганистане.

В DW предполагают, что «Талибан» целенаправленно ищет журналистов. Так, по информации СМИ, в Кабуле и провинциях боевики приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников медиакомпании.

DW совместно с другими немецкими СМИ в открытом письме призвала правительство Германии подготовить экстренную визовую программу для журналистов, работавших в Афганистане для немецких изданий, а также членов их семей.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Боевики начали устанавливать свои порядки в стране. Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» потребовали у журналистки CNN Клариссы Уорд, ведущей репортаж с места событий в Кабуле, закрыть лицо платком.