Невролог из Казахстана рассказала, что ее заставили извиниться за речь на русском

Невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник заявила, что казахские националисты заставили ее извиниться на камеру за речь на русском. Об этом сообщает RT.

Она рассказала, что ей позвонили через приемную по работе, и во время разговора она попросила звонившую ей женщину назвать идентификационный номер на русском языке.

«На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и все в таком плане... государственный язык — казахский, язык межнационального общения — русский. Мы работаем на двух языках», — сказала она.

По ее словам, после этого разговора казахский блогер-националист Куат Ахметов выложил ролик с беседой, заявив, что обратится в прокуратуру, если Гречаник не извинится перед звонившей женщиной на казахском языке. Гречаник подчеркнула, что Ахметов «вынудил» ее принести извинения.

Ранее правоохранительные органы задержали в Алма-Ате Ахметова, который организовал в Казахстане так называемые «языковые патрули» и унижал русскоязычных граждан.