Почти две трети российских семей не могут позволить себе отдых на море

Лишь 38% семей могут себе позволить провести отпуск на море в России, 22% имеют возможность провести отпуск на заграничном курорте, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос НПФ «Открытие».

Каждый третий из числа опрошенных изначально не планировал выезжать никуда, кроме дачи, в связи с пандемией, а 44% респондентов отметили, что эпидемиологическая обстановка вовсе не повлияла на их летние планы.

По данным опроса, только 17% респондентов имеют возможность работать удаленно, большинство из них — 76% — проживают в Московском регионе. При этом лишь 7% смогли провести все лето с ребенком, так как этому способствовала удаленная работа.

У 68% респондентов продолжительность отпуска — 28 дней. У 10% вообще нет оплачиваемого отпуска, половина давших такой ответ работает удаленно.

Опрос проводился в июле среди женщин-клиенток НПФ «Открытие». Возраст опрошенных — 30-50 лет, они имеют хотя бы одного ребенка школьного возраста.

Ранее стало известно, что россияне, отдыхающие в кредит, чаще выбирают пятизвездочные отели.