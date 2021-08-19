СК подтвердил, что найденные в Тюмени останки принадлежат пропавшей девочке

Обнаруженное в Тюмени тело принадлежит 8-летней девочке, оно было завернуто в пакет. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Сегодня — 19 августа — на берегу озера Оброчного города Тюмени обнаружен пакет с телом ребенка. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее », — указано в сообщении ведомства.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства исчезновения и смерти ребенка.

«Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий», — уточнили в СК.

В конце июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и халатности в отношении органов системы профилактики. В поисках принимали участие волонтеры со всей страны. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал награду 500 тыс. руб. за любую ценную информацию о ребенке, МВД объявило награду в 1 млн руб.

Ранее СМИ со ссылкой на волонтеров сообщали, что тело девочки могли подбросить.