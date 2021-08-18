В результате стрельбы талибов* по протестующим афганцам есть погибшие

Как минимум два человека погибли, 12 пострадали в результате стрельбы талибов (организация запрещена в России) по митингующим в афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в местном департаменте здравоохранения.

Ранее сообщалось, что жители Нангархара проводят акцию в поддержку национального флага Афганистана.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.