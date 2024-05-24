Заслуженного артиста России избили в Ульяновске

Актера ульяновского драмтеатра избили в Дальнем Засвияжье. Об этом сообщает издание 73online со ссылкой на слова актрисы Дарьи Долматовой.

Она сообщила, что на коллегу напали ночью в Дальнем Засвияжье, после чего заслуженный артист России обращался к медикам. На данный момент полиция проводит проверку по факту данного инцидента.

До этого в Москве избили актера и модель Андрея Пакалова.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Пакалова могли избить, перепутав с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-активистом — 12 февраля он вышел покурить у подъезда в меховой шубе из волка, лисы и бобра.

Мужчины зашли в подъезд, после чего неизвестный ударил Пакалова головой в лицо. В поликлинике врачи диагностировали у актера сотрясение мозга, ушиб носа и раскол передних зубов.

Ранее актер Василий Мищенко рассказал о том, что его дочь избили украинские беженцы.