Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заслуженного артиста России избили в Ульяновске

Актера ульяновского драмтеатра избили в Дальнем Засвияжье

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

Актера ульяновского драмтеатра избили в Дальнем Засвияжье. Об этом сообщает издание 73online со ссылкой на слова актрисы Дарьи Долматовой.

Она сообщила, что на коллегу напали ночью в Дальнем Засвияжье, после чего заслуженный артист России обращался к медикам. На данный момент полиция проводит проверку по факту данного инцидента.

До этого в Москве избили актера и модель Андрея Пакалова.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Пакалова могли избить, перепутав с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-активистом — 12 февраля он вышел покурить у подъезда в меховой шубе из волка, лисы и бобра.

Мужчины зашли в подъезд, после чего неизвестный ударил Пакалова головой в лицо. В поликлинике врачи диагностировали у актера сотрясение мозга, ушиб носа и раскол передних зубов.

Ранее актер Василий Мищенко рассказал о том, что его дочь избили украинские беженцы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами