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Еврокомиссар Вархели, грозивший Кобахидзе судьбой Фицо, ответил на обвинения

Угрожавший премьеру Грузии еврокомиссар заявил, что его не так поняли

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Global Look Press

Угрожавший премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели заявил, что его не так поняли, а фраза про «судьбу Фицо» была якобы вырвана из контекста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

«Я искренне сожалею, что определенная часть моего телефонного разговора (с премьером Грузии) была вырвана из контекста», — заявил Вархели.

Таким образом стало однозначно известно, с кем разговаривал Кобахидзе по телефону, так как сам грузинский премьер не называл визави, который высказывал угрозу политического покушения.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на фоне дискуссии вокруг законопроекта об иностранных агентах зарубежные политики не стесняются открытого шантажа, и один из еврокомиссаров в телефонном разговоре намекнул ему на возможное повторение судьбы премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение.

Ранее в Грузии назвали никчемными угрозы Блинкена из-за закона об иноагентах.

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