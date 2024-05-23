В Британии задержан мужчина по подозрению в шпионаже в пользу России

В Лондоне был задержан 64-летний мужчина по подозрению в шпионаже в пользу России. Говарду Майклу Филлипсу предъявлено обвинение в содействии разведке иностранной страны, пишет The Guardian.

По данным издания, операция по задержанию произошла еще 16 мая в центре британской столицы, но известно о ней стало только сейчас.

Сообщается, что правоохранительные органы провели обыски по двум адресам обвиняемого в графствах Эссекс и Хартфордшир.

Ранее обвиняемый в шпионаже офицер бундесвера сознался в том, что предлагал информацию России. Это заявление военнослужащий сделал во время слушаний его дела в высшем земельном суде в Дюссельдорфе. 54-летний офицер утверждал, что находился в очень плохом психологическом состоянии и думал только об обеспечении безопасности собственной семьи в свете угрозы ядерной эскалации.

До этого на Украине 64-летнюю пенсионерку осудили на пять лет за пророссийские посты в «Одноклассниках». Пенсионерка не признала свою вину. Она заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

Отмечается, что в истории Украины это первый случай, когда человека приговаривают к лишению свободы из-за публикаций в соцсетях на такой срок. Прочие детали дела не уточняются.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.