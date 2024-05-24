Несколько слов из Вашингтона в свое время могли бы предотвратить украинский конфликт, который теперь близится к завершению не в пользу Украины и США. Такое мнение высказал известный американский журналист Сеймур Херш в очередной статье на онлайн-платформе Substack.

По словам Херша, дипломатическое урегулирование было отвергнуто в самом начале конфликта из-за иррациональных взглядов президента США Джо Байдена на Россию.

Херш напомнил, что российские власти «три десятка лет, с воссоединения Германии в 1990 году» смотрели на расширение НАТО, которое подбиралось все ближе к российскому порогу. По его мнению, с приходом к власти Джо Байдена в Москве укрепились в мысли, что «Украина станет следующей на очереди в альянс». Эти опасения могли бы быть развеяны «несколькими словами из Вашингтона» — которых не последовало «ни от Байдена, ни от его ни от его советников по внешней политике и национальной безопасности».

Журналист отметил, что Соединенные Штаты уже потратили $175 млрд на войну, «в которой не могут победить и не победят». По его мнению, конфликт может быть урегулирован только дипломатически, «если рациональное начало возобладает в Киеве и Вашингтоне». В противном случае «плохо обученную, недоукомплектованную и недоснаряженную украинскую армию ждет сокрушительное поражение».

Сеймур Херш — известный в США и в мире журналист, лауреат многих профессиональных премий.

В последний год наиболее нашумевшей его публикацией стало расследование подрыва газопроводов «Северный поток». 26 сентября 2023 года он опубликовал статью на платформе Substack. Репортер рассказал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов «Северный поток», уничтожили все документы об операции. Также он уточнил, что вся значимая информация о подрыве не вносилась в компьютеры.

По версии Херша, мотивом для подрыва газопроводов стал страх администрации президента США Джо Байдена потерять влияние на Германию и другие европейские страны. Журналист уточнил, что сохранение работоспособности «Северных потоков» могло привести ФРГ под влияние России из-за доступных цен на нефть и другие природные ресурсы.

Ранее Херш заявил, что в США считают Израиль виновным в срыве договоренностей с ХАМАС.