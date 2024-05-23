В Киеве ожидают недельные блэкауты

Власти Украины ожидают серьезные проблемы с электричеством в Киеве в зимний период, заявил депутат заксобрания города Леонид Емец, передает РИА Новости. По его словам, украинская сторона взаимодействует с другими государствами, чтобы частично нивелировать предстоящие вызовы.

«Чтобы киевляне были уверены в зиме [приведу пример]. Ожидается очень серьезная проблема. Нужно быть готовыми к серьезным блэкаутам, причем таким — недельным. На прошлом заседании Киевгорсовета было принято решение, которое позволит привлечь более 4 млрд гривен [свыше $100 млн] внешних средств международных партнеров, которое позволит приобрести соответствующее оборудования для генерации электроэнергии», — пояснил Емец.

Он добавил, что в настоящее время планирует разместить в Киеве около 20 точек для генерации электричества. Емец подчеркнул, что эти объекты должны обеспечить киевлян как электроэнергией, так и водными ресурсами.

Ранее на Украине оценили риск тотального блэкаута.