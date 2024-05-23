Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве ожидают недельные блэкауты

Украинский депутат Емец посоветовал Киеву готовиться к недельным блэкаутам зимой

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Власти Украины ожидают серьезные проблемы с электричеством в Киеве в зимний период, заявил депутат заксобрания города Леонид Емец, передает РИА Новости. По его словам, украинская сторона взаимодействует с другими государствами, чтобы частично нивелировать предстоящие вызовы.

«Чтобы киевляне были уверены в зиме [приведу пример]. Ожидается очень серьезная проблема. Нужно быть готовыми к серьезным блэкаутам, причем таким — недельным. На прошлом заседании Киевгорсовета было принято решение, которое позволит привлечь более 4 млрд гривен [свыше $100 млн] внешних средств международных партнеров, которое позволит приобрести соответствующее оборудования для генерации электроэнергии», — пояснил Емец.

Он добавил, что в настоящее время планирует разместить в Киеве около 20 точек для генерации электричества. Емец подчеркнул, что эти объекты должны обеспечить киевлян как электроэнергией, так и водными ресурсами.

Ранее на Украине оценили риск тотального блэкаута.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами