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Путин обсудил с кабмином сотрудничество с Белоруссией

Путин обсудил с кабмином сотрудничество с Белоруссией перед отправкой в Минск

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел перед визитом в Минск встречу с членами правительства, на которой обсудил направления сотрудничества РФ и Белоруссии. Об этом лидер РФ рассказал во время краткой встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет ТАСС.

«У меня после переговоров с нашими арабскими друзьями была такая встреча с членами правительства, говорили как раз о моем визите к вам», — сказал Путин.

По словам президента РФ, в числе тем для обсуждения были промышленная кооперация РФ и Белоруссии, а также сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве.

До этого сообщалось, что во время встречи лидеры двух стран затронут в Минске тему конфликта на Украине. Об этом заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

По словам Крутого, Лукашенко проинформирует Путина о тенденциях, которые связаны с укреплением безопасности. Особое внимание планируется уделить последним событиям, связанным с поведением стран Прибалтики и Польши на западной границе республики.

Ранее Лукашенко рассказал о «политическом ядерном оружии» Белоруссии.

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