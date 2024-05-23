В Екатеринбурге чипированные собаки напали на мать с ребенком

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на бродячих собак, которые ее искусали. Об этом сообщает Е1.

По словам самой женщины, в день инцидента вместе с ребенком она шла по дороге около госпиталя на улице Соболева. В какой-то момент пострадавшая услышала лай.

«На нас накинулись две дикие чипированные собаки. Я была в шоке, отвернулась и стояла, надеясь, что они не тронут нас с сыном», — поделилась женщина.

В результате одно из животных три раза укусило россиянку. Пострадавшая добавила, что на данный момент принимает лекарства. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Она планирует добиваться того, чтобы собак вывезли с территории, где могут отдыхать пациенты медучреждения.

До этого в Башкирии ребенок пострадал после того, как на него напала собака. Животное сорвалось с цепи и начало проявлять агрессию по отношению к людям. Ребенок попал в больницу, где медики оказали ему всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

До этого пьяный россиянин угнал машину, чтобы встретить рассвет с собакой на реке.