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Педро из «Зенита» попросил не называть его Педриньо

Полузащитник «Зенита» Педро заявил, что ему не нравится прозвище Педриньо

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Педро в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что ему не нравится, когда его называют по прозвищу Педриньо.

По его словам, именно такое прозвище было нанесено на его игровую футболку в бытность выступления за «Коринтианс».

«Честно говоря, мне не очень нравится, когда ко мне применяют прозвище Педриньо. Педро — это мое имя, меня все так зовут. Так лучше и приятнее», — заявил Педро.

Педро в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах в составе «Зенита» и забил три мяча, причем два из них — «Спартаку» в Москве в рамках полуфинала пути РПЛ Кубка России. Еще один мяч 18-летний бразилец оформил в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», «Зенит» идет на втором месте с активом в 54 очка, «Краснодар» отстает на один балл и находится на третьем месте. «Зенит» проведет последний матч сезона против «Ростова». Игра начнется в 16:30 по московскому времени на «Газпром Арене».

Ранее сообщалось, что информация об интересе «Спартака» к Матвею Сафонову оказалась фейком.

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