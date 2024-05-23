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В США рассказали, что угрожает переизбранию Байдена

Херш предрек Байдену поражение на выборах из-за нежелания говорить с Путиным

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Molly Riley/AP

Президент США Джо Байден может лишиться возможности на переизбрание из-за нескольких факторов, в том числе искаженного восприятия мира, заявил американский журналист Сеймур Херш, передает ТАСС. По его словам, это одно из главных препятствий для политика.

«Преклонный возраст президента Джо Байдена и трудности с произнесением речи не единственное, что ставит под угрозу его переизбрание. Еще одна помеха — его давняя неспособность видеть мир таким, какой он есть», — пояснил Херш.

Он добавил, что за два года конфликта на Украине президент США ничего не сделал для организации переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Херш намекнул, что отказ от переговоров с Москвой может в итоге стоить Байдену второго срока во главе Белого дома.

Действующий президент США участвует в избирательной кампании в качестве представителя Демократической партии. Его оппонентом из республиканцев выступает бывший глава государства Дональд Трамп. Байден часто называет своего конкурента угрозой для демократии, призывая спасти страну от опасности на выборах. Трамп же активно критикует умственные способности своего 81-летнего соперника, в том числе из-за постоянных оговорок с его стороны. Президентские выборы пройдут в США в ноябре.

Ранее Байден сравнил слова Трампа с речью Гитлера.

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