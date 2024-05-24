Россияне рассказали, чем их не устраивают китайские автомобили

Эксперты каршеринг-сервиса Ситидрайв и аналитического агентства A2:Research провели исследование (есть у «Газеты.Ru») и выяснили преимущества китайских автомобилей, а также то, что 68% россиян недовольны ценами на машины из КНР.

«Основными преимуществами китайских машин 37% опрошенных считают отличную технологичность и оснащение, 31% респондентов выделили современный дизайн, и только 32% — остались довольны ценой. 24% водителей сомневаются в адаптированности азиатских авто к российскому климату», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 62% россиян хотя бы раз за последние два года водили машину китайского автопрома, и 26% из них выбрали такое авто в качестве личного транспорта.

41% респондентов положительно относится к китайским иномаркам, а 36% — нейтрально.

Половина опрошенных (49%) поменяли свое отношение к китайскому автопрому за последние два года в лучшую сторону. 29% водителей сохранили нейтральное отношение, а 12% автомобилистов китайские машины не устроили.

Ранее россиянам рассказали, почему горят китайские автомобили.