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Журналист Херш усомнился в переизбрании Байдена из-за его представлений о мире

Херш: переизбранию Байдена помешает его неспособность видеть мир, какой он есть

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Global Look Press

Возможность переизбрания Джо Байдена на второй президентский срок в США находится под угрозой из-за его неспособности видеть достоверную и адекватную картину мира. Такое мнение выразил известный американский журналист Сеймур Херш в своем блоге в Substack.

Херш напомнил о преклонном возрасте Байдена и периодически возникающих у него трудностях с произнесением публичных речей. Однако это, по мнению Херша, не единственная угроза его переизбранию.

«Еще одна помеха — его давняя неспособность видеть мир таким, какой он есть», — отметил журналист.

В качестве конкретного примера не лучших решений из-за общей ошибочности представлений Херш привел отношение Байдена к украинскому конфликту и то, что он «не предпринял никаких усилий» для проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу.

По этой причине, считает Херш, прошедшее в марте ежегодное выступление Байдена перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса на тему о положении страны «может стать его последней подобной речью» в ранге президента США.

Сеймур Херш — очень известный в США и в мире журналист, лауреат многих профессиональных премий.

В последний год наиболее нашумевшей его публикацией стало расследование подрыва газопроводов «Северный поток». 26 сентября 2023 года он опубликовал новую статью на платформе Substack. Репортер рассказал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов «Северный поток», уничтожили все документы об операции. Также он уточнил, что вся значимая информация о подрыве не вносилась в компьютеры.

По версии Херша, мотивом для подрыва газопроводов стал страх администрации президента США Джо Байдена потерять влияние на Германию и другие европейские страны. Журналист уточнил, что сохранение работоспособности «Северных потоков» могло привести ФРГ под влияние России из-за доступных цен на нефть и другие природные ресурсы.

Ранее Херш заявил, что без дипломатии Киев ждет поражение в конфликте.

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