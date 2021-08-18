Уровень сероводорода в воздухе Челябинска был выше нормы в 30 раз

Максимальная концентрация сероводорода в одном из районов Челябинска превысила норму почти в 30 раз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Единую информационную систему мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Росгидромета.

По данным с поста наблюдения Росгидромета, расположенного на улице Румянцева в Металлургическом районе Челябинска, 18 августа зафиксированный показатель превышал норму в 29,6 раза. Уровень загрязнения отмечен как «очень высокий».

На улице Трудовой в том же районе уровень сероводорода превысил норматив в 4,6 раза. Такое значение отмечено как «высокое».

Ранее сообщалось, что жителям Челябинска советуют не выходить на улицу после выброса сероводорода.

В ночь на 18 августа в Челябинске произошел залповый выброс сероводорода в районе очистных сооружений в Металлургическом районе.