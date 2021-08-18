В Великобритании число направлений к психиатрам достигло рекорда

Число ежемесячных направлений к специалистам по психическому здоровью в Великобритании достигло наивысшего уровня за два года, сообщает «Би-Би-Си».

Журналисты проанализировали данные 117 клинических комиссий в Англии и комиссий по здравоохранению в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии — около 300 тыс. человек были направлены в службы психиатрической помощи в марте этого года, что на 18% больше, чем в феврале 2020 года, за месяц до начала пандемии. В некоторых регионах страны количество подобных запросов увеличилось более чем вдвое.

Благотворительные организации предупредили, что рост будет продолжаться, и призвали к действиям со стороны Великобритании и автономных правительств. Руководство страны заявляет, что планирует расширить и преобразовать услуги психического здоровья и выделять на это £2,3 млрд ($3,16 млрд) ежегодно к 2023-2024 гг.

Телерадиокомпания рассказывает историю женщины, Кэти Йелланд, которая пыталась покончить с собой из-за перенесенной послеродовой депрессии — по ее словам, во время пандемии ее «бросили» службы охраны психического здоровья.

«Все это накапливалось и обрушивалось на меня. Доступа к услугам просто не было. Меня просто бросили на довольно много недель, пока новая система NHS [Система здравоохранения Великобритании] вступила в силу. Когда эта система, наконец, была введена в действие, попытки ее использовать превратились в абсолютное минное поле, и даже профессионалы не знали, как ее использовать», — заявила Йелланд.

До пандемии Йелланд еженедельно осматривали медсестра и бригада перинатальной психиатрии.

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