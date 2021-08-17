Талибы* заявили, что имеют право вводить исламские законы в Афганистане

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) считает, что имеет право вводить исламские законы на территории Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя талибов Забихулла Муджахид.

Он заявил, что талибы уважительно относятся к собственным обычаям и традициям и они имеют «мирное право» вводить исламские законы в «своей стране»,

Ранее талибы допустили участие женщин в управлении Афганистаном.

Как говорится в сообщении, в «Талибане» не желают делать женщин «жертвами».

При этом, по информации СМИ, талибы, захватив Кабул, замазали краской изображения женщин на витринах. Афганки обеспокоены тем, что они не смогут вести привычный образ жизни, а также получать образование и работать.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.