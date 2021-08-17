Гинцбург рассказал об эффективности комбинации вакцин «Спутник Лайт» и Pfizer

Директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для тех, кто получил две прививки вакцины Pfizer, повышает уровень защиты против «дельта»-штамма коронавируса, передает РИА «Новости».

Он отметил, что шаг Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по предложению бустировать препарат Pfizer «Спутником Лайт» является логичным, «чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться».

По словам специалиста, до сих пор непонятно, какая эффективность у вакцины Pfizer против «дельта»-варианта COVID-19. Есть предположения, что всего 40%, указал он.

«Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», — добавил Гинцбург.

Ранее сообщалось, что РФПИ предложил Pfizer использовать препарат «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».