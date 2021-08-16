Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-игрок сборной СССР — о Соболеве и Дзюбе: они оба неповоротливые 23:19
Байден заявил, что США были готовы к «быстрому коллапсу»... 23:16
Двум самолетам бундесвера не дали разрешение на посадку в Кабуле 23:10
Обама отключил комментарии в Instagram из-за критики на фоне ситуации... 22:54
Теннисистка Осака расплакалась после вопроса журналиста 22:49
СМИ: полицейские задержали мужчину, сжегшего своего репетитора 22:38
Карпин — о невызове Дзюбы в сборную: это посыл ко всем футболистам 22:34
Опубликованы спутниковые снимки хаоса в аэропорту Кабула 22:25
Юрист рассказал о перспективе возврата денег за испорченный отдых на юге... 22:16
Карпин попросил критиковать его, а не игроков сборной 22:14

Цены на продукты на Украине рекордно взлетели

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Стоимость продуктов на Украине за последний год выросла и поднимутся еще больше. Об этом сообщает «Главред».

По данным Государственной службы статистики с августа 2020 года на 83% подорожал сахар, на 79% подсолнечное масло, на яйца на 33%, хлеб вырос в цене на 16%, мясо на 11,1%, а макароны на 9,3%.

«Начиная с октября у нас начинается рост, который продлили до апреля месяца следующего года – рост цен на овощи», — рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин

В публикации отмечается, что с осени на Украине также поднимутся цены на мясо, молоко, яйца, вырастет стоимость борщевого набора.

Ранее председатель кондитерской ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк заявил, что на Украине стремительно растут цены на сельскохозяйственное сырье и продукты питания, по ряду позиций они выше цен в соседних государствах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Джо Байден выступает с заявлением о ситуации в Афганистане. LIVE
Президент США впервые прокомментировал захват власти «Талибаном*». ОНЛАЙН
«Я не знаю, как покинуть свою страну»
Жители Афганистана — о жизни при «Талибане*», эмиграции и коррупции
«Популяризация в обществе антикоррупционных стандартов»
Путин утвердил план противодействия коррупции на 2021-2024 годы
Обама отключил комментарии в Instagram из-за критики на фоне ситуации Афганистане
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Екатеринбурге
Опубликованы спутниковые снимки хаоса в аэропорту Кабула
Взрыв электросамоката снес стену и выбил стекла в квартире в Перми
Новости и материалы
Экс-игрок сборной СССР — о Соболеве и Дзюбе: они оба неповоротливые
Байден заявил, что США были готовы к «быстрому коллапсу» в Афганистане
Двум самолетам бундесвера не дали разрешение на посадку в Кабуле
Теннисистка Осака расплакалась после вопроса журналиста
СМИ: полицейские задержали мужчину, сжегшего своего репетитора
Карпин — о невызове Дзюбы в сборную: это посыл ко всем футболистам
Юрист рассказал о перспективе возврата денег за испорченный отдых на юге России
Карпин попросил критиковать его, а не игроков сборной
Макрон выступил за сотрудничество России, США и Европы по Афганистану
Житель Кабула рассказал о убийствах «подражателями» талибов*
В Белоруссии умолчали о результате Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка
Дасаев подверг критике вызов Гилерме в сборную России
Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих посольство талибов* «адекватными мужиками»
Путин издал указ о плане противодействия коррупции на 2021-2024 год
Дасаев рассказал, что поможет Дзюбе вернуться в сборную России
Мишустин назначил Васильеву президентом Академии образования
Экс-президент Афганистана Карзай ведет с талибами* мирные переговоры
Умер двукратный олимпийский чемпион Голубничий
Все новости
Дважды в призах: Тимановская впервые после скандала на Играх вышла на старт
Тимановская впервые пробежала в Польше — как представитель Белоруссии
Школьников вернут за парты
В Минпросвещения пообещали начать учебный год без дистанционки
«Будут ли сравнивать с горой фекалий? Будут, но с иронией»
Архитектор, урбанист и Максим Галкин — о скульптуре «Большая глина № 4» на Болотной набережной
«Измена жены нанесла ему травму»: Пашаев — об отношении Соловьева к азербайджанцам
Пашаев предложил Соловьеву «сходить ко врачу» после заявления об изменах его жены
Россияне все реже меняют машины
Треть россиян ездят на одном автомобиле по 6-10 лет
Жара может побить рекорд. Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
В Гидрометцентре сообщили, что 17 августа в Москве ожидается до 32 градусов тепла
«Поднять шумиху в соцсетях». На службу гаишникам пришли дроны
Зачем ГИБДД использует беспилотники — и кому они принадлежат
Интриги и расклады: как Россия идет на выборы
Названы результаты жеребьевки по местам партий в избирательном бюллетене
«Важно выяснить, кто ему звонил и зачем»
Эксперты считают, что дело о смерти мэра Кривого Рога станет «висяком»
«Остановим любого». Кадыров прокомментировал захват Кабула талибами*
Глава Чечни призвал союзников РФ укреплять границы с Афганистаном и готовиться к худшему
Маленькая челка и пухлые часы: что Apple покажет этой осенью
Инсайдер рассказал, какие устройства Apple анонсирует в сентябре
«Талибы* — это и есть Афганистан». Как США повторили все ошибки СССР 1980-х
В чем главный секрет военного успеха движения «Талибан»*
Что происходит в Кабуле при «Талибане»*
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях