Цены на продукты на Украине рекордно взлетели

Стоимость продуктов на Украине за последний год выросла и поднимутся еще больше. Об этом сообщает «Главред».

По данным Государственной службы статистики с августа 2020 года на 83% подорожал сахар, на 79% подсолнечное масло, на яйца на 33%, хлеб вырос в цене на 16%, мясо на 11,1%, а макароны на 9,3%.

«Начиная с октября у нас начинается рост, который продлили до апреля месяца следующего года – рост цен на овощи», — рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин

В публикации отмечается, что с осени на Украине также поднимутся цены на мясо, молоко, яйца, вырастет стоимость борщевого набора.

Ранее председатель кондитерской ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк заявил, что на Украине стремительно растут цены на сельскохозяйственное сырье и продукты питания, по ряду позиций они выше цен в соседних государствах.