США продолжили наращивать военную мощь на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном

Axios: США за сутки перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей

Вашингтон продолжает наращивать военную мощь на Ближнем Востоке на фоне переговоров США и Ирана в Женеве. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В публикации отмечается, что за последние сутки на Ближний Восток перебросили более 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

По словам источника, переговоры США с Ираном «прошли как и ожидалось».

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что

на американо-иранских переговорах в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой.

Несколькими часами ранее в Женеве завершился второй раунд переговоров Ирана и США.

Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля в Омане. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

Ранее в США раскрыли, как Вашингтон хочет достичь сделки с Тегераном.