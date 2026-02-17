Размер шрифта
В Женеве завершился первый день переговоров по Украине

В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Женеве завершился первый раунд переговоров, направленных на разрешение украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

По словам источника агентства, дискуссии проходили как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах, отличаясь высокой напряженностью.

Общая продолжительность встречи составила шесть часов, и она проходила в обстановке конфиденциальности для представителей прессы. Использовались русский и английский языки. Сообщается, что основной фокус дискуссии был сосредоточен на аспектах урегулирования: военных, политических и гуманитарных. Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Киев намерен поднять вопрос энергетического перемирия.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, американскую – специальный посланник Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а украинскую – глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов.

Согласно информации РИА Новости, к месту проведения саммита также прибыли представители Великобритании во главе с советником по безопасности премьер-министра Кира Стармера, Джонатаном Пауэллом, заинтересованные в получении информации о результатах переговоров.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что не стоит ожидать каких-либо новостей по итогам состоявшихся контактов во вторник, подчеркнув, что работа будет продолжена на следующий день. В Женеве также запланированы встречи рабочей группы по экономическим вопросам, в которых примет участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее Умеров прокомментировал первый день переговоров в Женеве.
 
