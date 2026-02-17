Размер шрифта
Девочке могут ампутировать палец после травмы, полученной в российском детсаду

РЕН ТВ: на Алтае девочке грозит ампутация пальца из-за травмы в детсаду
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

На Алтае девочка может остаться без пальца после травмы в детском саду. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел, когда группа детей в дошкольном учреждении стояла между спортзалом и дверью перед занятием по физкультуре. Из помещения выходила другая группа, воспитанников попросили отойти к стене. В этот момент девочка положила руку на открытую дверь, а другой ребенок закрыл ее и придавил ей палец.

По словам матери, работники детского сада только меняли повязку и ждали родителей, аргументируя это тем, что не могут вызывать скорую без присутствия родителей. Руководство учреждения после случившегося на связь не выходило.

Из-за травмы у девочки торчит косточка, которую, вероятнее всего, нельзя будет спасти. Врачи рассматривают возможность ампутации пальца. Семья объезжает больницы в поисках помощи.

Ранее в Троицке мать ребенка засудила детсад за перелом ноги на прогулке.
 
