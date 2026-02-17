Сафонов и Головин попали в стартовые составы «ПСЖ» и «Монако» на матч Лиги чемпионов

Головин и Сафонов сыграют с первых минут в матче «Монако» — «ПСЖ» в ЛЧ

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и российский полузащитник «Монако» Александр Головин включены в стартовые составы своих команд на первый стыковой матч Лиги чемпионов за право выхода в 1/8 финала турнира.

«Монако»: Кён, Тезе, Закария, Фас, Вандерсон, Кайо Энрике, Камара, Адингра, Головин, Аклиуш, Балогун.

«ПCЖ»: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Баркола.

Встреча пройдет на стадионе «Луи II» в Монако. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

Ответная игра будет проведена в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 25 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на втором месте, «Монако» — на восьмом.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

