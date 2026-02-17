«ВкусВилл» проведет аудит из-за пельменей, которые чуть не отправили детей на тот свет

Сеть магазинов «ВкусВилл» проведет внеплановый аудит из-за пельменей, которые чуть не отправили двоих детей на тот свет. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

После инцидента с отравлением школьников пельменями с говядиной из «ВкусВилл» в компании заявили о планах по проведению внепланового аудита. Сейчас «ВкусВилл» ждет от производителя опасного продукта официальный комментарий.

«Мы надеемся на скорейшее выздоровление покупателей и остаемся с ними на связи», — отметили в компании.

Инцидент произошел в Москве. Врачи спасли жизни двум мальчикам в возрасте десяти и 15 лет, которые попали в больницу с лихорадкой и несколько суток были в критическом состоянии после употребления пельменей с говядиной из сети супермаркетов «ВкусВилл». Анализ выявил в пельменях сальмонеллез.

