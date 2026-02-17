Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

«ВкусВилл» проведет аудит из-за пельменей, которые чуть не отправили детей на тот свет

ТАСС: «ВкусВилл» проведет внеплановый аудит из-за отравления детей пельменями
Global Look Press

Сеть магазинов «ВкусВилл» проведет внеплановый аудит из-за пельменей, которые чуть не отправили двоих детей на тот свет. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

После инцидента с отравлением школьников пельменями с говядиной из «ВкусВилл» в компании заявили о планах по проведению внепланового аудита. Сейчас «ВкусВилл» ждет от производителя опасного продукта официальный комментарий.

«Мы надеемся на скорейшее выздоровление покупателей и остаемся с ними на связи», — отметили в компании.

Инцидент произошел в Москве. Врачи спасли жизни двум мальчикам в возрасте десяти и 15 лет, которые попали в больницу с лихорадкой и несколько суток были в критическом состоянии после употребления пельменей с говядиной из сети супермаркетов «ВкусВилл». Анализ выявил в пельменях сальмонеллез.

Ранее шестеро детей отравились в детском саду в Перми.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!