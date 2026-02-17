Размер шрифта
Зеленский заявил о готовности Украины «быстро двигаться» к миру

Зеленский: мы готовы быстро двигаться к достойному соглашению о мире
Thilo Schmuelgen/Reuters

Украина готова «быстро двигаться к достойному соглашению» о завершении военного конфликта с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что выслушает доклад украинской делегации после первого дня переговоров в Женеве. По его словам, представители Киева должны были поднять тему российских ударов в разговоре с американцами, которые предлагали обеим сторонам конфликта воздержаться от ракетных атак. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к этому.

«Украина — готова. Нам война не нужна. И мы действуем всегда зеркально: мы защищаем свое государство, свою независимость. Также мы готовы быстро двигаться к достойному соглашению о завершении войны. Вопрос только к россиянам: чего они хотят», — отметил украинский президент.

17 -18 февраля в Женеве проходят трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США. Агентство Reuters сообщило, что 17 февраля переговоры продлились более четырех часов, после этого некоторое время шли беседы военных представителей делегаций. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Умеров отметил, что обсуждения были сосредоточены «на практических вопросах и механике возможных решений».

РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что переговоры были очень напряженными. Также источник рассказал ТАСС, что на переговорах обсуждались «большие компромиссы».

Ранее в США назвали «впечатляющим» результат переговоров по Украине.
 
