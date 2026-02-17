Размер шрифта
Российская делегация покинула место переговоров в Женеве

Кортеж с участниками российской делегации покинул место переговоров в Женеве
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская делегация покинула отель InterContinental Geneva в Женеве, где проходил первый день переговоров с украинской и американской сторонами. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Автомобильный кортеж с участниками российской делегации покинул территорию отеля InterContinental Geneva, где состоялись трехсторонние переговоры, посвященные урегулированию украинского вопроса.

Российскую делегацию на этих переговорах возглавляет помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. В состав делегации также входят заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и другие официальные представители.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что не стоит ожидать каких-либо новостей по итогам состоявшихся контактов во вторник, подчеркнув, что работа будет продолжена на следующий день. В Женеве также запланированы встречи рабочей группы по экономическим вопросам, в которых примет участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее Умеров прокомментировал первый день переговоров в Женеве.
 
