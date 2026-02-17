Буланова отменила один концерт

Татьяна Буланова сообщила об отмене своего концерта в Петропавловске

Певица Татьяна Буланова сообщила в своем Telegram-канале, что ее концерт в Петропавловске, запланированный на 18 февраля, отменен.

По ее словам, мероприятие было отменено в связи с техническими работами в городской филармонии, где должно было состояться выступление.

«Я, и весь наш коллектив приносим искренние извинения за доставленные неудобства и разочарование», — написала певица.

Она добавила, что зрители, которые готовы дождаться новой даты концерта, могут ожидать дополнительную информацию о переносе даты. В случае, если мероприятие не удастся провести, то возврат средств будет произведен автоматически.

До этого сообщалось, что за последние два года количество концертов Булановой выросло в 11 раз. Аналитики обратили внимание на то, что в рамках этого тренда также Надежда Кадышева, Алена Апина, Леонид Агутин, групп «Звери», «Мираж», «Любэ», «Руки Вверх!», «Дискотека Авария» и «Иванушки International».

