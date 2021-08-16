Главреда Baza оштрафовали на 180 тысяч рублей за повторное участие в митинге

Суд оштрафовал главного редактора Telegram-канала Baza Никиту Могутина за повторное нарушение правил организации или проведения митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда Москвы.

Могутину назначили наказание в виде административного штрафа в размере 180 тысяч рублей.

В Telegram-канале Baza уточняется, что речь идет об участии главреда в митинге 23 апреля в Москве, где Могутин работал в качестве журналиста.

«Во время заседания судья отказался вызвать на процесс свидетелей, способных доказать, что Могутин не участвовал в митинге, а работал на нем, а также полицейских, которые проходят свидетелями по его делу», — говорится в публикации.

Адвокат Могутина Алексей Михальчик заявил, что в ближайшее время обжалует решение суда.

В конце мая журналист сообщал, что его остановили на улице в Москве из-за того, что он «числится в какой-то ориентировке». После этого главред Telegram-канала Baza был задержан и доставлен в ОВД «Китай-город». По его словам, инспектор сам не знал, с чем связано задержание. По данным издания РБК, протокола на него не составляли. Редактора отпустили из отделения полиции под обязательство о явке.