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США планируют полностью вывезти дипмиссию из Кабула в ближайшие 3 дня

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S.K. Vemmer/Department of State

Правительство США планирует в ближайшие 72 часа полностью вывезти представителей своего посольства из Кабула. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что большинство дипломатов поедут в аэропорт столицы Афганистана, а затем вернутся в Соединенные Штаты.

Издание утверждает, что несколько представителей дипмиссии США, среди которых главный американский дипломат в Афганистане, уже находятся в аэропорту Кабула. Отмечается, что посольство США в стране будет закрыто на неопределенное время.

15 августа МВД Афганистана сообщило, что боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) начали наступление на Кабул, однако администрация президента страны заявила, что обстановка в столице находится под контролем.

Впоследствии стало известно, что руководство «Талибана» приказало своим боевикам пока не входить в Кабул, ведутся переговоры о мирной сдаче города.

К настоящему моменту талибы полностью окружили Кабул и входят на территорию аэропорта афганской столицы. До этого они захватили авиабазу Баграм в Афганистане, которую армия США передала правительственным войскам.

Кроме того, появились сообщения, что президент Афганистана сдаст власть «в течение нескольких часов». Сейчас делегация талибов проводит переговоры в президентском дворце.

«Газета.Ru» следит за происходящим в Кабуле в режиме онлайн.

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