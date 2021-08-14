До 1,3 тыс. увеличилось количество домовладений, подтопленных на Кубани

Количество домовладений, подтопленных на Кубани из-за сильных дождей, увеличилось до 1,3 тыс., также подтоплено более 1,6 тыс. придомовых территорий. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате прохождения данного циклона подтоплено 1 344 частных домовладения, 1 683 придомовые территории в 19 населенных пунктах, один участок краевой автомобильной дороги», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что спасатели провели эвакуацию 989 детей из пяти лагерей в безопасную зону. Также в пункте временного размещения находятся 847 жителей из различных районов региона, среди них 588 детей.

В публикации отмечается, что была проведена эвакуация 25 человек из частных домовладений в станице Старотитаровской Темрюкского района.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае и Крыму сильные дожди прогнозируются вплоть до 15 августа. В ряде районов введено чрезвычайное положение и режим повышенной готовности — ожидается, что на отдельных территориях может выпасть до 150 мм осадков, что побьет несколько многолетних рекордов. С наибольшими последствиями непогоды столкнутся в Крыму, однако на Кубани также предупреждают об угрозе подъема уровня воды.