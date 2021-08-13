В Якутии за сутки потушили свыше 434 тыс. га лесных пожаров

В Якутии за сутки потушили 18 лесных пожаров на площади свыше 434 тыс. га, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

«За сутки ликвидировано 18 [природных пожаров — «Газета.Ru»] на общей площади свыше 434 тыс. га. На тушении задействовано более 5 тыс. человек и 755 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны», — сообщили в экстренных службах.

На данный момент в Якутии действуют 171 лесной пожар, общей площадью до 3,9 млн гектар.

Ранее Рослесхоз опроверг данные Greenpeace о пожарах в Якутии.

Эксперт по лесному хозяйству Greenpeace Алексей Ярошенко заявил, что природный пожар в Якутии стал крупнейшем в мире за последние 20 лет.

Эколог также заявил, что пожары в Якутии наносят ущерб лесам и окружающему миру больший, чем в совокупности пожары в Греции, Турции, Италии, США и Канаде вместе взятых.