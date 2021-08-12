Грузия запретила работу городского транспорта из-за ситуации с COVID-19

Грузия ввела запрет на работу городского транспорта, фестивали и концерты с 14 августа по 4 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Координационный совет страны по борьбе с коронавирусом.

«Решением Координационного совета с 14 августа по 4 сентября в течение трех недель будут действовать следующие ограничения: будет ограничено движение городского транспорта, ограничение не распространяется на междугородний транспорт. Полностью запрещается проведение фестивалей, концертов и спортивных соревнований. Ограничена работа детских развлекательных центров», — говорится в сообщении.

Заведения общественного питания будут работать до 23:00.

11 апреля гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о начале третьей волны COVID-19 в республике. Он отметил, что в ведомстве хотят, чтобы в этот раз она была «максимально управляемой, чтобы не получить широкомасштабной эпидемии». 10 августа в стране был зафиксирован рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — 5 697 случаев.

В Грузии с 15 марта идет вакцинация населения препаратами AstraZeneca и Pfizer. Власти до конца года собираются вакцинировать 60% взрослого населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.