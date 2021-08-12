Трассу «Таврида» затопило на востоке Крыма

Федеральную трассу «Таврида» затопило на участке от Феодосии до Керчи из-за ливней, которые не прекращаются несколько дней. Об этом сообщает «Подъем».

Как передает издание, ливень и гроза продолжаются на полуострове второй день, поэтому движение остановлено, сотрудники ГИБДД перенаправляют весь поток машин на второстепенную дорогу.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» заявили, что в настоящее время удалось восстановить движение в Ленинском районе, где были самые серьезные проблемы. На месте работают сотрудники эксплуатирующей организации.

«12 августа в 12:40 на участке трассы «Таврида» в Ленинском районе (км 54- км 55) восстановлено движение (по одной полосе в каждую сторону). Напомним, ранее проезд был закрыт из-за подтопления проезжей части», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее мезоциклон будет ближайшие три дня определять погоду в южной части России. Научный руководитель Гидрометцентра Романа Вильфанда рассказал, что в Крыму ожидается сильный дождь и это уже опасное явление. Крупный ветер, град, гроза, ветер до 25 м/с — предупреждение продлено в Крыму на 12 августа.