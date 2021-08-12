Ночью в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков

Количество осадков, выпавших в Москве в ночь на четверг, 12 августа, составило почти половину месячной нормы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«За сутки на город обрушилось около 47% месячной нормы осадков. Данные были получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ», — рассказали синоптики.

По информации метеобюро, ночью с 11 на 12 августа в Москве выпал 31 мм осадков, а это 40 % от нормы последнего месяца лета — 77 мм.

Специалисты добавили, что дождь в Москве может продлиться до вечера, и текущий день может оказаться самым дождливым 12 августа с начала XXI столетия.

Абсолютный же рекорд был установлен 12 августа 1980 года, когда выпало 38,2 мм осадков.

Ранее в середине весны 2021 года в Москве за день выпала четверть месячной нормы осадков.