Во Владивостоке пассажир выстрелил в таксиста и угнал машину

Во Владивостоке пассажир, ехавший в такси, угнал транспортное средство. Для похищения автомобиля неизвестный выстрелил в шею водителя из ружья для подводной охоты, сообщает РЕН ТВ.

Таксист выжил, после выстрела он скрылся от нападавшего. Отойдя на безопасное расстояние, водитель позвонил в полицию.

Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в нападении и угоне авто. Им стал 36-летний житель Владивостока, признавшийся в совершенном преступлении.

При этом полицейские обнаружили похищенную машину, ее изъяли. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия с участием водителя такси и пассажира.

Ранее в Москве пассажиры избили таксиста и сожгли автомобиль. Пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения, но в машине старались вести себя прилично. Один из них сел на переднее сидение, другой за водителем.