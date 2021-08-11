Задержаны двое сбежавших из истринского изолятора

Задержаны двое мужчин, совершивших побег из СИЗО в подмосковной Истре. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Сотрудники полиции нашли 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Они скрывались в съемной квартире в Подольске Московской области.

В одном помещении с беглецами находились мужчина и женщина, арендовавшие квартиру. Теперь они подозреваются в пособничестве, заключавшемся в предоставлении укрытия Грозаву и Цуркану.

Массовый побег из истринского изолятора произошел в ночь на 6 августа. Подсудимые открутили замки запрещенным в изоляторе предметом — гаечным ключом.

Впоследствии стало известно, что у беглецов были сообщники на свободе, которые помогли им организовать побег: передали инструменты, с помощью которых была открыта дверь, помогли скрыться из ИВС, а, возможно, из Истры, сообщили информацию о режиме работы сотрудников ИВС и полицейских патрулей, а также оказали иное содействие.