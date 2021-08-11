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Роспотребнадзор оценил последствия разлива нефти в новороссийском порту

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Спутниковая съемка Института космических исследований РАН

Анализ морской воды, отобранной в новороссийских рекреационных зонах после разлива нефти, не показал превышения предельно допустимой концентрации нефти. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадор, проводивший расследование.

До этого мэр Новороссийска Игорь Дяченко рассказал агентству, что при исследовании пляжей города нефтепродукты также не обнаружили.

Залповый выброс сырой нефти произошел при погрузке греческого танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) в порту Новороссийска в 6 км от берега. Последствия разлива начали устранять аварийно-спасательные службы Каспийского трубопроводного консорциума. Кроме того, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении морской среды. В настоящее время Следственный комитет выясняет обстоятельства выброса и устанавливает причастных к аварии лиц.

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