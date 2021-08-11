Названы наиболее привлекательные для молодых специалистов города России

Российская столица возглавила рейтинг самых привлекательных для учебы и карьеры городов, следует из опроса сервиса «Работа.ру», опубликованного РБК.

«Наибольшая часть опрошенных сервисом молодых россиян (46%) назвали Москву лучшим городом для молодых специалистов», — говорится в сообщении.

Большая часть (68%) из них видит в городе возможности для карьерного роста, а 66% выделяет высокие зарплаты.

Также привлекательным для молодых специалистов стал Санкт-Петербург – его назвали 37% респондентов. Здесь молодежь страны привлекает высокий уровень жизни (52%) и развитая инфраструктура (49%).

Новосибирск назвали 34% участников опроса. Почти половина (48%) считает, что в городе высокий уровень ВУЗов.

Кроме того, 51% видят карьерные возможности в Краснодаре, 48% — во Владивостоке, 38% — в Калининграде и 37% — в Екатеринбурге.

В исследовании приняли участие более 2400 человек 18-25 лет из всех регионов страны.

Другой опрос показал, что большинство (84%) молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и 88% 25-34-летних считают себя счастливыми людьми. Ситуацию в жизни российская молодежь также в большинстве оценивает как хорошую. Так думают 78% респондентов в возрасте 18-24 лет и 72% 25-34-летних.