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Медведчук заявил, что с 21 мая на Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти

Медведчук: с 21 мая Зеленский больше не имеет права представлять Украину

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что с 21 мая вся вертикаль власти на Украине стала нелегитимной. Его слова передает РИА Новости.

По словам Медведчука, Зеленский с 21 мая больше не может представлять Украину, а его подписи на документах не имеют юридической силы.

«Вопрос не в том, может или нет, а в том, что он (Зеленский. — «Газета.Ru») не имеет никакого права это делать», — пояснил глава «Другой Украины».

До этого Медведчук говорил, что Зеленский допустил узурпацию власти в стране, тем самым загнав ее в правовой коллапс.

Таким образом Медведчук прокомментировал отказ Зеленского проводить президентские выборы на Украине в 2024 году.

Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо судить за военные преступления.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.

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