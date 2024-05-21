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В Ленобласти подросток попал в реанимацию с отравлением суррогатным алкоголем

«78.ru»: в Ленобласти школьник отравился суррогатным алкоголем

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Волосово Ленинградской области девятиклассник попал в реанимацию, выпив пиво с виски. Об этом сообщает «78.ru».

16-летний юноша из Волосово распивал с друзьями алкоголь, молодой человек запивал виски пивом, после чего ему стало плохо. Пострадавший госпитализирован в отделение реанимации, у него диагностировано отравление суррогатом, состояние школьника врачи оценивают как тяжелое.

Известно, что молодой человек проживает вместе с матерью, отчимом и двумя младшими сестрами. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Саратове мальчик попал в больницу с отравлением после двух стаканов водки. 11-летнего школьника во дворе жилого дома нашел его отец, в беседе с главой семьи мальчик заявил, что выпил две рюмки водки. Точные обстоятельства, при которых это произошло, ребенок описать не смог. Пострадавшего госпитализировали с алкогольным отравлением.

Ранее подростки из российского села отравились водкой в школе.

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