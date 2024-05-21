Установлен новый рекорд результативности в РПЛ

29-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стал самым результативным в истории проведения турнира, сообщает пресс-служба турнира.

В восьми матчах предпоследнего тура сезона-2023/24 команды забили 39 мячей (4,8 гола за игру). Предыдущий рекорд результативности за тур составил 36 мячей, он был установлен в 2006 году и повторен в сезоне-2012/13.

По итогам 29 туров на чемпионство претендуют три команды — московское «Динамо» (56 очков), петербургский «Зенит» (54) и «Краснодар» (53). В последнем туре «Динамо» и «Краснодар» сыграют между собой, а «Зенит» — с «Ростовом». Все матчи заключительного тура РПЛ начнутся 25 мая в 16.30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» не может найти клуб в Москве.